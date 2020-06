Diemers: ‘Ik kan iedereen verzekeren dat ik geen Ajacied ben’

Door Mikos Gouka



Voor Mark Diemers kon ingaan op de plannen die Feyenoord met de nieuwe aankoop heeft, moest hij even twee zaken in een helder daglicht plaatsen. Allereerst de zaak met de leiding van FC Groningen, die meende hem al binnen te hebben als nieuwe speler. Diemers wilde dat best uitleggen. Fortuna Sittard zou hem een percentage (10 procent, red.) van de transfersom geven. ,,Ik had recht op iets, maar Fortuna wilde dat niet meer’’, knikt Diemers. ,,FC Groningen wilde dat ook niet compenseren. Dus duurde het allemaal heel lang. Tot Feyenoord zich opeens meldde, toen wilde FC Groningen daar wel in meedenken. Maar ja, als Feyenoord komt, ga je. Die club wijs je niet af. Ik begrijp de teleurstelling bij FC Groningen, maar ik ben altijd open en eerlijk tegen die mensen geweest. Ik was ook nog niet gekeurd of op huizenjacht. Dat hoefde ook helemaal niet, want ik heb een huis in Leeuwarden, waar ik vandaan kom.’’