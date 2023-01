Diego Simeone ziet in Memphis Depay zijn nieuwe Diego Costa: ‘Ik heb een vechtersmentaliteit’

Memphis Depay werd vandaag door zijn nieuwe trainer Diego Simeone vergeleken met voormalig Atlético Madrid-spits Diego Costa. ,,Dat is eervol, hij was erg succesvol, maar ik denk dat we verschillende spelers zijn,” reageerde de spits van Oranje vanavond bij zijn officiële presentatie.

Memphis wacht komende week direct de vooralsnog allerbelangrijkste wedstrijd en zwaarste klus bij Atlético Madrid. Enkele uren voor zijn presentatie in het Metropolitano-stadion in de Spaanse hoofdstad werd de loting voor de kwartfinales van de Copa del Rey verricht. Daarin werd zijn nieuwe club, in een uitwedstrijd, aan stadsgenoot Real Madrid gekoppeld. Een cruciaal duel, want de Copa del Rey is dit seizoen nog de enige haalbare prijs voor de roodwitten. In La Liga is de achterstand op koploper FC Barcelona al dertien punten en in de Champions League-poule eindigde Atlético onder FC Porto, Club Brugge en Bayer Leverkusen.

,,Ik hoop met mijn komst het team vooral een boost te geven, dan komen de kansen en doelpunten vanzelf,” antwoordde Memphis op de vraag hoeveel goals er van hem verwacht kunnen worden. ,,Voetbal is meer dan alleen doelpunten, ik hou ook van het geven van assists. Een creatieve speler creëert graag kansen. Maar natuurlijk ben ik ook een doelpuntenmaker en scoor ik het liefst zoveel mogelijk.”

Volledig scherm © AFP

De Argentijnse coach Diego Simeone ziet in Memphis een Diego Costa vanwege zijn vechtlust en doelgerichtheid, en liet al doorschemeren dat hij de Oranje-international zowel als meest vooruitgeschoven spits ziet als als de tweede aanvaller in zijn team. Memphis kreeg het shirt met nummer 9, dat hij overneemt van de aan Wolverhampton Wanderers verhuurde Matheus Cunha. Simeone zei dat hij van Depay zo snel mogelijk weer de speler wil maken die hij bij Olympique Lyon was.

Memphis, die tot medio 2025 heeft getekend bij Los Rojiblancos, verklaarde zijn keus voor Atlético vanwege onder andere zijn ervaring in La Liga tegen die club. ,,Met Barça speelde en verloor ik hier, en toen was ik al onder de indruk van het stadion en de mentaliteit hier. Ik heb goede verhalen gehoord van Antoine Griezmann. En ik heb het gevoel dat ze me echt graag wilden hebben.”

Over de twijfels onder journalisten en fans dat hij niet in het systeem van Simeone zou passen, waarin ook de aanvallers hard moeten werken en zich veel moeten laten terugzakken, was hij duidelijk: ,,In elk team moet je werken. Atlético speelt met veel intensiteit. Maar mensen zullen verrast zijn als ze in de statistieken zien hoeveel kilometers ik maak. En ik heb vechtersmentaliteit. Ik zal me aan de speelstijl moeten aanpassen, maar ik zie geen probleem.”

De cijfers van La Liga

Bekijk onderaan dit artikel alle video's over La Liga, alle uitslagen, het programma en de stand van de Spaanse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga

Statistieken La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.