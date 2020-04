Diego Simeone wordt 50: de man die antivoetbal tot zijn eigen kunst heeft gemaakt

30 juni 1998. Scheidsrechter Kim Milton Nielsen blaast rond een uur of tien ’s avonds op z’n fluitje. Argentinië en Engeland kijken elkaar in de ogen voor een plaats in de kwartfinales van het WK voetbal in Frankrijk. Na een geweldige eerste helft staat het 2-2. De tweede helft is geen twee minuten bezig of een bitse Argentijn loopt wonderboy David Beckham snoeihard in zijn rug aan. Kim Milton Nielsen heeft een overtreding gezien, zonder meer.

De logische reactie van Beckham komt enkele tellen later. Hij haalt met de hak van de meest verfijnde voet die het Engelse voetbal gekend heeft uit naar het scheenbeen van zijn belager. De Argentijn gaat neer, moord en brand schreeuwend. Beckham krijgt rood. Engeland houdt nog een helft en twee verlengingen stand, maar moet na penalty’s toch afdruipen. Argentinië naar de kwartfinales, met dank aan een kunstgreep uit het repertoire van Diego Simeone.

Illustratiever kun je het haast niet bedenken. Het is Diego Simeone ten voeten uit. Niet dat de man in Buenos Aires als straatjongen ter wereld kwam. Simeone groeide op in Palermo, één van de betere wijken in de Argentijnse hoofdstad. Via Velez Sarsfield belandde hij als voetballer in Europa waar hij als box-to-boxmiddenvelder hoogtijdagen kende bij Atlético Madrid (dubbel landstitel-beker in 1996), Inter (winst UEFA Cup in 1998) en Lazio (dubbel landstitel-beker in 2000).

De Schurk

Volledig scherm © AFP Het was het voetbal die van de keurige jongen uit Buenos Aires een straatvechter zou maken. In zijn eerste dagen bij Sarsfield kreeg Simeone meteen de bijnaam ‘El Cholo’ (De Schurk). Op zijn 18de deed Simeone zijn toenmalige coach denken aan een ruige verdediger uit het verleden: naamgenoot Carmelo Simeone. Dat de man geen familie was, deed er niet toe. Hun spelstijl hadden ze gemeen. Om het met een kwinkslag van een ex-ploegmaat te zeggen: ,,Diego is iemand die je in een oorlog het liefst aan jouw kant hebt en niet bij de vijand.”



Het eigenwijze temperament waarmee hij in Europa keet zou schoppen als speler én trainer zat er al in de begindagen in. ,,Ik hou van spelers met persoonlijkheid,” vertelde Simeone ooit als tiener enkele maanden na zijn debuut bij Sarsfield. De jonge Simeone was één brok mentaliteit. ,,Eenmaal op het veld zijn we allemaal gelijk en vergeet ik dat ik pas zeventien ben. Ik hou er van om met het mes tussen mijn tanden op het veld te komen.”

40,5 miljoen euro per jaar

De Schurk van toen is op zijn 50ste verjaardag uitgegroeid de best betaalde trainer ter wereld. Als we France Football mogen geloven dan strijkt Simeone jaarlijks 40,5 miljoen euro per jaar op bij Atlético Madrid. De Argentijn verdient daarmee ongeveer het dubbele van Pep Guardiola bij Manchester City. Veel meer nog dan de spelers, is Simeone zelf de man die de tweede club uit Madrid een smoelwerk op het wit-rode gelaat plakt.

De geboren leider in Simeone vindt zijn gading in het trainerschap. ,,Leiderschap kun je niet leren”, zegt Simeone in 2015 in een interview op de Spaanse televisie. Van aanvoerder bij de nationale ploeg van Argentinië was het een kleine stap naar de dug-out. Na periodes in eigen land bij Racing, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo en Catania komt hij in 2011 weer bij grote liefde Atlético terecht. ,,Leiderschap kies je niet, anderen zien dat in je en zetten je op de positie van een leider.”

De resultaten zijn navenant. Vanaf het moment dat Simeone het roer overneemt van Quique Sanchez Flores mag Atlético zijn prijzenkast flink uitbreiden. Twee keer winst in de Europa League (2012 en 2018), twee keer winst in de Europese Supercup (2012 en 2018), twee finales in de Champions League (2014 en 2016), een Spaanse titel (2014), een Copa del Rey (2013) en een Supercopa España (2014). Als Simeone al een prijzenpakker was als speler, dan is hij dat als trainer nog meer.

Volledig scherm Diego Costa met Diego Simeone. © REUTERS

Boefjes en dravers

674 duels heeft de Argentijn ondertussen achter de kiezen als coach. Van die 674 wedstrijden won de vader van Cagliari-spits Giovanni Simeone er 376. Daarbij een constante: Simeone laat zijn ploegen voetballen, zoals hij het zelf altijd deed. Niet iedereen zou voor Atlético Madrid kunnen spelen - althans niet onder Simeone. Het is voetbal op maat van boefjes en dravers. Dan denken we maar aan Diego Costa, Diego Godín, Gabi of Koke. Voetballers waarbij het ‘El Cholo’-gehalte meer dan bovengemiddeld is. Catenaccio 2.0.

Uitkomen voor Atlético Madrid onder Simeone brengt bovendien opofferingen met zich mee. Het is voor iedere speler lopen, lopen en nog eens lopen. Het is vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Het is elk sprintje lopen alsof het de laatste is. Tussendoor moet je kunnen aanvaarden dat aan de zijlijn een gek - steevast in het zwart gekleed - molenwiekend alles en iedereen zit uit te schelden voor het vuil van de straat. Het is vooral de tegenstander beletten om te voetballen en dan zelf genadeloos toeslaan. Antivoetbal als kunst.

Bekijk hier de samenvatting van Liverpool - Atlético Madrid (2-3) op woensdag 11 maart

Simeone omschrijft zichzelf als een trainer die ‘werkt om wedstrijden te winnen, niet om mensen te plezieren’. De spreekwoordelijke middenvinger naar het Bayern van Pep Guardiola, het Real Madrid van Zinedine Zidane en het Liverpool van Jürgen Klopp. Allemaal hebben ze in de loop der jaren wel eens hun tanden stuk gebeten op de ‘Colchoneros’ uit Madrid. Het laatste kunststukje begin maart een hold-up op Anfield. Exit voor titelverdediger Liverpool uit de Champions League. Vintage Simeone. Een extra kers op zijn 50ste verjaardagstaart.

En David Beckham? Die bewees dat het voor Simeone ook wel eens als een boemerang in zijn gezicht kan terugkeren. De Engelsman kreeg zijn revanche op ‘El Cholo’ in 2002. Met dank aan een penalty zorgde hij voor de vroege uitschakeling van Argentinië op het WK in Japan en Zuid-Korea. Captain Simeone gaf ‘m na het duel een hand. Het was zijn allerlaatste wedstrijd in het shirt van zijn vaderland.