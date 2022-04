Diego Simeone negeert kritiek oud-collega’s: ‘Mijn vader zei altijd: praat nooit zomaar onzin’

,,Mijn vader zei altijd: praat nooit zomaar onzin. Als ik me niet helemaal vergis, heb ik sinds ik in 2005 als trainer begon nog nooit een collega bekritiseerd”, zei Simeone. “Je kan op verschillende manieren voetballen, ik heb mijn manier. Maar je moet je collega’s respecteren. Altijd, altijd, altijd. Maar het zijn heel vaak oud-spelers of oud-trainers die van alles roepen om aandacht te trekken. Ik negeer ze gewoon.”

Simeone liet doorschemeren dat zijn ploeg voor eigen publiek niet heel anders gaat spelen. ,,We gaan doen waar we goed in zijn. We hebben hoop overgehouden aan de eerste wedstrijd, al weten we dat hoop alleen niet genoeg is. We willen nu beter combineren, sneller omschakelen en we hopen dat onze topspelers een fantastische avond hebben. Alles is mogelijk”, aldus Simeone. ,,Het gaat niet om woorden, het gaat om wat er op het veld gebeurt zodra de wedstrijd begint.”