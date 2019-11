Diego Maradona blijft toch bij Gimnasia: ‘Ik hou van jullie allemaal’

Maradona bracht het nieuws over zijn aanblijven bij Gimnasia donderdagavond zelf naar buiten via zijn Instagram. ,,Ik ben heel blij te kunnen zeggen dat ik nog steeds de coach van Gimnasia La Plata ben. Ik wil de fans en de spelers bedanken, omdat we dankzij onze vastberadenheid eindelijk eenheid binnen de club hebben gekregen. Ik hoop dat de club zich zal houden aan de versterkingen die ze me hebben beloofd. Bedankt voor al jullie berichten, voor de steun, voor samenkomst gisteren bij een temperatuur van bijna 50 graden, en voor de kleine jongen die me vroeg: ‘Diego, kom alsjeblieft weer terug.’ Ik hou van jullie allemaal.”