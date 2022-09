Diede de Groot schrijft geschiedenis met tweede ‘calendar slam’ na vijfde titel US Open

Diede de Groot heeft voor de tweede keer een ‘calendar slam’, titels bij alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar, voltooid. De nummer één van de wereld was in de finale van de US Open te sterk voor de Japanse Yui Kamiji: 3-6 6-1 6-1. De Groot won eerder dit jaar al de Australian Open, Roland Garros én Wimbledon.

De 25-jarige De Groot was de beste bij de laatste acht grandslamtoernooien op rij en staat in totaal al op zestien titels op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Vorig jaar werd ze in Tokio ook nog eens olympisch kampioen.

Kamiji (28) is de nummer twee van de wereld. De Japanse verloor in de finale van Wimbledon met 6-4 en 6-2 van De Groot, maar veroverde in het verleden al acht grandslamtitels. Een dag eerder verloor Kamiji ook in het vrouwendubbelspel van De Groot en Anniek Koot: 6-2 6-2.



De titel bij de rolstoeltennissers ging naar de Brit Alfie Hewett die de als eerste geplaatste Shingo Kunieda uit Japan, de titelverdediger en nummer 1 van de wereld versloeg in twee sets: 7-6 (2) 6-1.

Dubbelspel

Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië hebben hun derde grandslamtitel van 2022 in het vrouwendubbel gewonnen. Het duo versloeg in de finale van de US Open Caty McNally en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten in drie sets: 3-6 7-5 6-1.

De zege op de US Open is de zesde grandslamtitel voor het duo. Met de titel op de US Open hebben de Tsjechische speelsters alle vier de grandslamtoernooien gewonnen. Daarnaast veroverden ze in 2021 in Tokio olympisch goud. Dit jaar moesten ze afzeggen voor de finale van Roland Garros vanwege een positieve coronatest bij Krejcikova.

Bekijk hieronder het winnende punt van De Groot.

