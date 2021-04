Diede de Groot: ‘Dit plezier gun ik anderen ook’

Met hulp van de KNLTB en de Esther Vergeer Foundation heeft het rolstoeltennis de afgelopen jaren een impuls gekregen, steeds meer jongeren met een beperking gaan het doen. Zij hebben natuurlijk wel wat schroom te overwinnen.

Zelf was ik een jaar of 7 toen ik begon en ook ik moest even wennen aan het idee dat ik, terwijl ik andere dingen wel lopend deed, in een rolstoel moest gaan zitten. Maar juist daardoor kon ik langer dan tien minuten achtereen sporten, dus ik kreeg al snel door dat het voor mij een wereld opende. Dat plezier gun ik anderen ook.

Quote Voor mij opende tennis een wereld. Als je begint, doe het dan bij een vereniging in de buurt

Als je begint, is het goed om dat bij een vereniging in je omgeving te doen. Misschien zijn daar geen andere sporters met een beperking, maar dat hoeft niet per se. Zelf heb ik in de eerste coronamaanden wat balletjes geslagen met valide spelers, onder wie mijn moeder die sinds de pandemie de sport weer heeft opgepakt.

Ik word bij tenniscentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn altijd allerhartelijkst ontvangen. Hoewel ik als topsporter vanzelfsprekend niet voor de gezelligheid kom, heb ik het er heel erg naar mijn zin. Het is leuk dat anderen een praatje met je maken, geïnteresseerd zijn in je belevenissen en je feliciteren met je grandslamoverwinningen.

Vanwege de coronamaatregelen heb ik de laatste maanden vooral getraind op het KNLTB­-complex in Amstelveen. Verder ben ik vaak thuis, omdat er ook voor ons veel toernooien zijn geschrapt. Maar ik heb wel alle grand slams, inclusief de Australian Open die ik begin dit jaar heb gewonnen, kunnen spelen.

En ik denk ook dat de Paralympische Spelen deze zomer wel doorgaan. De grote uitdaging is goud winnen, dat heb ik nog niet. Hoewel het best een uitdaging is om actief te blijven, kan ik het daarom niet rustig aan doen de komende tijd.”

