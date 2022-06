Dick Jaspers kan zijn Europese titel driebanden in Berlicum gaan verdedigen

BERLICUM - Dick Jaspers heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de finale van het Europees Kampioenschap driebanden. De 56-jarige biljarter uit Sint Willebrord won zijn halve finale in Berlicum overtuigend in 15 beurten met 50 - 33 van tegenstander Semih Sayginer uit Turkije. Het gemiddelde van de Brabander, die zijn Europese titel verdedigt, was vanmiddag een indrukwekkende 3.333.

,,Ik maak het met acht caramboles in die 15e beurt perfect af”, aldus Jaspers na het duel. Prachtig om nu in een sterk veld zonder veel problemen weer in de finale te staan. Hier staat de Europese top aan tafel. We zijn allemaal gewaagd aan elkaar. Niet te voorspellen.”

Volledig scherm Sayginer (rechts) feliciteert Jaspers met zijn overwinning en de EK-finale later vandaag. © Peter de Bruijn

De tegenstander van de vijfvoudig Wereldkampioen en nu nog vijfvoudig Europees Kampioen komt uit de tweede halve finale partij tussen Daniel Sanchez uit Spanje en de Duitser Martin Horn.

‘Gedroomde finalist’

Quote Het zou fantas­tisch zijn als we vanavond het toernooi kunnen afsluiten met het Wilhelmus Harry Mathijssen , toernooi-directeur EK driebanden Het is de eerste keer dat het Europees Kampioenschap in het Benelux-theater in Berlicum wordt gehouden. ,,Jaspers is voor mij absoluut de gedroomde finalist. Als het moment daar is, lukt het ook bij hem”, zegt toernooi-directeur Harry Mathijssen. ,,Ik heb al eerder gezegd dat het fantastisch zou zijn als we het EK af kunnen sluiten met het Wilhelmus. Je mag toch een beetje chauvinistisch zijn als Nederlandse organisator.”

Volledig scherm Sayginer behaalde vanmiddag ook een moyenne van ruim 2.3 . Jaspers kijkt toe. © Peter de Bruijn

Achtergrondmuziek

Mathijssen is tevreden over het toernooi. De biljarters hebben het naar hun zin in Berlicum”, zegt hij. De Italiaanse biljarter Marco Zanetti voelde zich gisteren wat minder thuis achter de biljarttafel. Hij vond in de kwartfinale tegen Horn dat de achtergrondmuziek tijdens de partij in de zaal te hard stond. Hij dreigde te vertrekken; had zijn keu al uit elkaar geschroefd.

,,De muziek stond niet te hard”, reageert Mathijssen. ,,We hebben daarna de volumeknop zowat op bijna af gezet. Nadeel is dat je dan alle bijgeluiden zoals het neerzetten van een kopje koffie of het ritselen van een papiertje kunt horen. Ik vind het niet correct hoe Zanetti reageerde. Het was beter geweest als hij van tevoren had aangegeven dat hij niet happy was met het volume van de muziek.”

Jaspers voelt mee met zijn Italiaanse biljart-collega Zanetti. ,,Marco is een diepe denker. Ik vind het niveau van de muziek in Berlicum overigens absoluut niet storend. Het kan ook niet helemaal doodstil zijn in de zaal. Maar de concentratie is zeer belangrijk. Elk foutje kan fataal zijn. Vandaag ook. Ik was even afgeleid omdat de arbiter zich ineens wegdraaide. Ik raakte de bal net niet goed genoeg. Daarna maakte Sayginer ineens een serie van vijf.”

Quote Concentra­tie is zeer belangrijk, elk foutje kan fataal zijn. Dick Jaspers , finalist van het EK driebanden 2022

De finale om het EK driebanden begint later vandaag om 17.30 uur in Berlicum. ,,Ik wil straks het beste van mijn spel zien, maar ik wil er tegelijkertijd ook van genieten”, neemt Jaspers zich alvast voor.”