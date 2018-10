Di María twee jaar langer bij PSG

Cynische coach: ‘Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam’

17:08 Memphis Depay is gisteren volgens RMC Sport te kijk gezet door zijn trainer bij Olympique Lyon, Bruno Genesio. In het bijzijn van al zijn medespelers kreeg Memphis een ironisch antwoord op zijn uiting van onvrede, nadat hij in de competitiewedstrijd tegen Angers op de bank moest beginnen.