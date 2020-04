Deze voetballers gingen ‘in de fout’ tijdens de coronacrisis

Kyle Walker, de Engelse rechtsback van Manchester City, kwam dit weekend negatief in het nieuws door zich niet helemaal te houden aan de maatregelen omtrent het coronavirus. Maar hij was zeker niet de eerste voetballer die zich aan een foutje vergreep de afgelopen tijd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Kyle Walker

De 29-jarige Engelsman kwam negatief in het nieuws nadat hij op 28 maart een filmpje op zijn Instagram had geplaatst waarin hij zijn volgers vraagt om ‘thuis te blijven zodat we levens redden’. Ook had hij daarvoor al een tweet de wereld ingestuurd met dezelfde strekking. Maar de rechtsback hield zich zelf niet helemaal aan deze regel. Hij betaalde de nacht voor de tweet namelijk 2200 euro om de nacht door te brengen met twee escortdames. Eén van die dames deed afgelopen week een boekje open over de voetballer in de Engelse roddelkrant The Sun. ,,Hij is een hypocriet die mensen in gevaar brengt. Hij had veel beter moeten weten”, aldus de escortdame. Niet zo heel slim van de tweevoudig Premier League-winnaar.

Jack Grealish

Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish maakte het nog bonter. De 24-jarige Engelsman kwam eind maart negatief in de Engelse pers omdat hij betrokken was bij een auto-ongeluk. Dit incident kwam één dag nadat Grealish, net zoals Walker, zijn volgers had gevraagd om alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan. Grealish, die tijdens het ongeluk ook nog dronken bleek te zijn, vluchtte na het ongeluk en was daarna een tijdje spoorloos. Later kreeg hij een boete van zijn club van twee weeksalarissen.

Volledig scherm Jack Grealish van Aston Villa. © BSR Agency

Dele Alli

In een eerder stadium van het coronavirus hield ook Tottenham Hotspur-speler Dele Alli zich niet aan de regels die zijn club had voorgeschreven. Alli zou net nadat het coronavirus ook in Engeland uitbrak nog ‘gewoon’ naar de discotheek geweest zijn met zijn vriendin, ondanks dat Spurs haar spelers had geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven. In februari kwam de Engels international ook al negatief in het nieuws. Op een Snapchat-filmpje maakte de middenvelder een Aziatische man belachelijk terwijl hij zelf een masker droeg vanwege de uitbraak van corona.

Volledig scherm Dele Alli. © Action Images via Reuters

Mason Mount en Declan Rice

Volledig scherm Mason Mount. © BSR Agency De Engelsen Mason Mount en Declan Rice kwamen halverwege maart negatief in de Engelse kranten. De jonge middenvelders werden gespot op een voetbalveldje in Noord-Londen, net nadat Mounts teamgenoot Callum Hudson-Odoi positief was getest op het coronavirus. De oud-speler van Vitesse had eigenlijk in zelfisolatie moeten zitten. De Daily Mirror meldde al dat Mount zich hierdoor niet geliefd had gemaakt bij de clubleiding en dat hij een boete kon verwachten.

Quincy Promes en Daishawn Redan

Naast alle Engelsen waren er ook Nederlanders die zich niet hielden aan de coronaregels. Ajacied Quincy Promes en FC Groningen-spits Redan kwamen op 30 maart negatief in het nieuws omdat zij te zien waren op een Snapchat-filmpje waarin zij met meerdere vrienden een balletje trapten op een veldje in Amsterdam, terwijl er in Nederland een verbod is op samenscholingen. Beide spelers hebben in de dagen daarna al hun excuses aangeboden. Promes deed dit door middel van een video op Instagram, Redan besloot om een bedrag aan een goed doel te geven.