Deze vijf wedstrijden zijn dit weekend zeker de moeite waard

Vanavond is in de vierde ronde van de FA Cup al de kraker tussen Arsenal en Manchester United, maar de mooiste duels in het oudste bekertoernooi ter wereld zijn toch de wedstrijden tussen clubs die op verschillende niveaus spelen. Neem nu Millwall tegen Everton, de wedstrijd die morgenavond (18.30 uur) wordt gespeeld op een volgepakt The Den. Millwall staat slechts negentiende in het Championship, maar de fans van de meest beruchte club uit Londen kunnen zeker tijdens avondwedstrijden zorgen voor een intimiderende sfeer. Tim Cahill, een publiekslieveling bij beide clubs, zit zaterdagavond in de studio van de BBC op The Den met Gary Lineker en Alan Shearer. Andere mooie FA Cup-duels dit weekend zijn Wimbledon - West Ham United (zaterdag 20.45 uur) en Crystal Palace - Tottenham Hotspur (zondag 17.00 uur).