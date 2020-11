Deze vijf jonge sterren zijn de blikvangers van het komende EK

Jérémy Doku (18, België)

Vraag scouts in de top van het voetbal naar deze ­speler en ze blazen stuk voor stuk hun wangen vol. Jérémy Doku is de nieuwe Eden Hazard. De dribbelaar wordt kort voor het EK pas 19 jaar, maar de Rode Duivels hebben al goud in handen. Hoe de speler met de bal aan de voet kan versnellen, het is indrukwekkend. Begin september mocht hij tegen ­Denemarken zijn debuut ­maken, drie dagen later liet Doku zijn ­eerste treffer al ­optekenen in de 5-1-zege ­tegen IJsland.