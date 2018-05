Deze vier clubs strijden om het derde ticket naar de Premier League

Volledig scherm David Wagner (Huddersfield Town) en Jaap Stam (Reading) moedigen hun spelers aan in de finale van de play-offs op Wembley vorig jaar. © REUTERS Door Minne Groenstege



Weten we het nog? Op maandag 29 mei 2017 was Jaap Stam met Reading heel dichtbij promotie naar de Premier League, maar in de beslissende strafschoppenserie verloor zijn ploeg van Huddersfield Town. Dit seizoen eindigde Reading als twintigste in het Championship en werd Stam ontslagen, terwijl Huddersfield Town zich maandagavond verzekerde van een nieuw seizoen in de Premier League en een grote zak met geld. Het mag duidelijk zijn, in de play-offs staat er heel veel op het spel. Wat kunnen we verwachten van de vier kanshebbers van dit jaar?

Fulham

Fulham beleefde een zeer opmerkelijk seizoen. De ploeg van de Servische coach Slaviša Jokanović stond halverwege het seizoen nog in de grijze middenmoot van het Championship, maar eind december begon het te draaien bij The Cottagers: negentien overwinningen en vijf gelijke spelen op rij. In de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen kon Fulham daardoor rechtstreekse promotie naar de Premier League, maar op bezoek bij Birmingham City (3-1) werd voor het eerst in maanden weer verloren. Daarom wachten nu de play-offs. Fulham heeft met winger Ryan Sessegnon goud in handen. De 17-jarige linkspoot was dit seizoen goed voor liefst vijftien goals en zes assists in 46 duels. Of Fulham nu promoveert of niet, Sessegnon maakt vrijwel zeker de overstap naar de Premier League.

Laatste seizoen in Premier League: 2013/2014

Sterspeler: Ryan Sessegnon (17)

Coach: Slaviša Jokanović

Stadion: Craven Cottage (25.700 plaatsen)

Volledig scherm De Servische spits Aleksandar Mitrovic maakte in januari de overstap van Newcastle United naar Fulham, waar hij sindsdien 12 keer scoorde in 17 duels. © Getty Images

Aston Villa

Aston Villa is qua historie de grootste club in het Championship. De club uit Birmingham werd zeven keer kampioen van Engeland, veroverde zeven keer de FA Cup en won in 1982 zelfs de Europa Cup I. Na jaren in de subtop van de Premier League streed Villa vanaf 2011 tegen degradatie, maar in 2016 ging het dan toch mis. Vorig seizoen eindigde Villa nog teleurstellend als dertiende in het Championship, dit seizoen stond de ploeg van trainer Steve Bruce vrijwel het hele seizoen bij de bovenste ploegen. Aanvoerder John Terry (37) speelde 32 van de 46 wedstrijden en werd snel in de armen gesloten door de supporters op Villa Park. Andere bekende namen bij de gevallen grootmacht zijn de Australische middenvelder Mile Jedinak, de Schotse linkspoot Robert Snodgrass en local lad Jack Grealish.

Laatste seizoen in Premier League: 2015/2016

Sterspeler: John Terry (37)

Coach: Steve Bruce

Stadion: Villa Park (42.660 plaatsen)

Volledig scherm John Terry loopt samen met zijn kinderen een ereronde aan het eind van het seizoen. © Photo News

Middlesbrough

Middlesbrough degradeerde vorig seizoen vrij kansloos uit de Premier League, maar wil direct weer terugkeren op het hoogste niveau. 'Boro' begon het seizoen met Garry Monk als nieuwe trainer, maar hij werd op 23 december alweer ontslagen. Zijn taken werden op Boxing Day overgenomen door Tony Pulis, de man die het betonvoetbal tot kunst heeft verheven. Nadat hij jarenlang met succes tegen degradatie vocht met clubs als Stoke City, West Bromwich Albion en Crystal Palace, bleek Pulis dit seizoen ook om promotie te kunnen strijden. In de laatste maanden van het seizoen won Middlesbrough veel wedstrijden, resulterend in een vijfde plaats en een ticket voor de play-offs.

Laatste seizoen in Premier League: 2016/2017

Sterspeler: Adama Traoré (22)

Coach: Tony Pulis

Stadion: Riverside Stadium (34.000 plaatsen)

Volledig scherm De Spaanse vleugelaanvaller Adama Traoré was dit seizoen goed voor vijf goals en tien assists in 34 wedstrijden. © Getty Images

Derby County

Derby County doet al voor de derde keer in vijf jaar tijd mee aan de play-offs om promotie. In de vorige twee pogingen ging het mis, maar nu hopen The Rams het als underdog te gaan flikken en na tien jaar afwezigheid terug te keren in de Premier League. Derby County kende onder trainer Gary Rowett een uitstekende eerste seizoenshelft, maar in februari stortte de boel een beetje in. Toch verzamelde Derby County net genoeg punten voor een plekje in de play-offs, ook omdat concurrent Millwall het op het beslissende moment liet afweten. Met de Tsjechische spits Matej Vydra (21 goals in 40 wedstrijden) heeft Derby de topscorer van het Championship in de gelederen. Andere bekende namen zijn doelman Scott Carson, middenvelders Joe Ledley en Tom Huddlestone en spits David Nugent.

Laatste seizoen in Premier League: 2007/2008

Sterspeler: Matej Vydra (26)

Coach: Gary Rowett

Stadion: Pride Park Stadium (33.597 plaatsen)

Programma:

Vanavond 20.45 uur: Derby County - Fulham

Morgen 18.15 uur: Middlesbrough - Aston Villa

Maandag 20.45 uur: Fulham - Derby County

Dinsdag 20.45 uur: Aston Villa - Middlesbrough

Zaterdag 26 mei: finale om promotie op Wembley

Alle wedstrijden in de play-offs zijn live te zien op Ziggo Sport. Samenvattingen verschijnen na afloop op AD.nl.