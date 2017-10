Deze sterren ontbreken op het WK 2018

Het wereldkampioenschap voetbal is een vierjaarlijkse bijeenkomst van de beste voetballers ter wereld, maar toch ontbreken er ook op ieder eindtoernooi grote namen. Welke elf topspelers gaan we naast Arjen Robben nog meer missen op het WK 2018 in Rusland?

Keepers:

Volledig scherm Jan Oblak trapt uit tijdens Engeland - Slovenië (1-0) op Wembley. © Getty Images Jan Oblak - Slovenië (18 interlands)

De 24-jarige doelman van Atlético Madrid eindigde met Slovenië teleurstellend als vierde in poule F, onder Engeland, Slowakije en Schotland. Dit terwijl de Slovenen slechts zeven tegentreffers te verwerken kregen in tien kwalificatieduels, vooral dankzij het sterke keeperswerk van Oblak. Zijn kwaliteiten zijn inmiddels ook wel bekend. De penaltykiller speelde tot op heden 86 competitieduels voor Atlético. Daarin hield hij vaker 'de nul' dan dat hij tegentreffers kreeg: 50 om 49.

Ook de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (173 interlands) is nog niet zeker van deelname aan het WK. Buffon kan in Rusland de eerste speler worden die op liefst zes wereldkampioenschappen aanwezig is, al kwam hij op het WK 1998 nog niet in actie. Italië speelt volgende maand play-offs tegen Zweden, Ierland, Griekenland of Noord-Ierland.

Verdedigers:

David Alaba - Oostenrijk (59 interlands - 11 goals)

David Alaba verovert al jarenlang aan de lopende band prijzen met Bayern München, maar met de nationale ploeg van Oostenrijk wacht hij nog op zijn eerste WK. Oostenrijk was in 1998 voor het laatst aanwezig op het WK en eindigde nu weer als vierde in de kwalificatie, achter Servië, Ierland en Wales. Alaba speelde vorig jaar wel op het EK 2016, waar Oostenrijk flink teleurstelde.

Volledig scherm Ben Davies en Ashley Williams. © Photo News Ashley Williams - Wales (75 interlands - 2 goals)

Ashley Williams maakte in de zomer van 2016 grote indruk op het EK als aanvoerder van Wales, dat als debutant op een Europese eindronde knap tot de halve finales reikte. Williams maakte na het toernooi voor 14 miljoen euro de overstap naar Everton, maar onder Ronald Koeman etaleerde hij nooit zijn goede spel van Swansea City. Ook bij de nationale ploeg maakte Williams de afgelopen maanden de nodige fouten. Mede daardoor blijft het WK van 1958 het enige wereldkampioenschap waarop Wales ooit aanwezig was.

Ben Davies - Wales (33 interlands - goals)

Ben Davies bestrijkt al jaren de flanken in de Premier League. Eerst twee seizoenen namens Swansea City en sinds 2014 voor Tottenham Hotspur. De 24-jarige linksback speelde vorig jaar uitstekend op het EK in Frankrijk, maar volgend jaar kan Davies lekker op vakantie in de zomer.

Middenvelders:

Volledig scherm Christian Pulisic kon de Verenigde Staten vannacht niet naar het WK schieten. © AFP Christian Pulisic - Verenigde Staten (20 interlands - goals)

De Verenigde Staten ontbreken volgend jaar op het WK, voor het eerst sinds 1986. Onder bondscoach Bruce Arena eindigde 'Team USA' als vijfde van de zes ploegen in de poule. De grootste verklaring daarvoor is het grote gebrek aan talent in de laatste jaren. Spelers als Tim Howard (38), DaMarcus Beasley (35), Clint Dempsey (34) en Michael Bradley (30) moesten nog altijd de kar trekken. Toch leek 'Team USA' goud in handen te hebben met Christian Pulisic, de 19-jarige dribbelkoning van Borussia Dortmund. Hij scoorde zeven keer in het kwalificatietoernooi, maar het bleek niet genoeg voor een ticket richting Rusland.

Volledig scherm Marek Hamšík in het shirt van Slowakije. © REUTERS Marek Hamšík - Slowakije (101 interlands - 21 goals)

Marek Hamšík was bij het debuut van Slowakije op een WK (2010) en op een EK (2016), maar die successen kon de ploeg van bondscoach Ján Kozák in deze kwalificatiereeks geen vervolg geven. Slowakije werd wel tweede in poule F, maar de 18 punten betekende dat ze de 'slechtste nummer twee' waren en dus niet de play-offs mogen spelen. Een flinke domper voor Hamšík, die graag wilde schitteren op het WK in Rusland. Bij zijn club Napoli, waar hij sinds 2007 speelt, heeft de aanvallende middenvelder echter nog genoeg doelen. De eerste is het doelpuntrecord van clubicoon Diego Maradona verbreken, de volgende is het behalen van de eerste Scudetto sinds 1990.

Miralem Pjanić - Bosnie & Herzegovina (75 interlands - 12 goals)

Ook Miralem Pjanić is volgend jaar niet van de partij op het WK. De creatieve middenvelder speelde jeugdinterlands voor Luxemburg, maar speelde inmiddels al 75 wedstrijden voor de nationale ploeg van Bosnië & Herzegovina. Op het WK 2014, waar Pjanić zijn klasse al toonde, debuteerde het land op een eindtoernooi. De ploeg van bondscoach Mehmed Baždarević kon dit succes echter geen vervolg geven: Bosnië eindigde als derde in poule H, onder België en Griekenland.

Gareth Bale - Wales (68 interlands - 26 goals)

Ryan Giggs kende een geweldige carrière als speler van Manchester United, maar had één grote frustratie: hij speelde nooit op een eindtoernooi. Gareth Bale was vorig jaar de grote ster van Wales op het EK 2016, waar het debuteerde met een uitschakeling in de halve finale. Een WK zal Bale (28) voorlopig echter nog niet spelen, nadat Wales als derde eindigde in poule D.

Volledig scherm Miralem Pjanić in duel met Gareth Bale, 10 oktober 2014. © EPA

Aanvallers:

Volledig scherm Neymar flitst voorbij een liggende Alexis Sánchez. © REUTERS Alexis Sánchez - Chili (119 interlands - 39 goals)

De meest verrassende ontbrekende naam op het WK is zonder twijfel Chili. De winnaar van de laatste twee edities van de Copa América eindigde vannacht door de 3-0 nederlaag bij Brazilië zeer teleurstellend als zesde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Sterspeler Alexis Sánchez zal daar goed ziek van zijn. De aanvaller liep met zijn club Arsenal al een plek in de Champions League mis en ontbreekt nu ook met zijn land op het hoogste podium. De recordinternational van Chili (119 interlands, net als doelman Claudio Bravo) kon in de cruciale fase van de kwalificatie niet brengen wat hij de laatste jaren liet zien in de nationale ploeg.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang. © AFP Pierre-Emerick Aubameyang - Gabon (56 interlands - 23 goals)

Pierre-Emerick Aubameyang scoort al jaren aan de lopende band voor Borussia Dortmund, maar zal zijn klasse als spits waarschijnlijk nooit kunnen etaleren op een wereldkampioenschap voetbal. Aubameyang werd geboren in het Franse Laval, maar koos ervoor om uit te komen voor Gabon. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader Pierre, die 80 keer uitkwam voor de nationale ploeg van Gabon. De 28-jarige spits stelde zelf ook teleur in de WK-kwalificatie en scoorde niet één keer.

Edin Džeko - Bosnië & Herzegovina (88 interlands - 52 goals)

Edin Džeko werd vorig seizoen topscorer van de Serie A met 29 treffers voor AS Roma en behoort volgens France Football tot de beste 30 voetballers ter wereld, maar de Bosnische spits is volgend jaar niet van de partij op het WK. Džeko scoorde vijf keer in de WK-kwalificatie, maar scoorde niet in de cruciale duels met België en Griekenland. Zijn kansen op het spelen van een WK lijken daarmee verkeken, want Džeko is bij het WK van 2022 in Qatar al 36 jaar.