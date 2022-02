Deze Steenbergse verdedigt vol trots de kleuren van het Surinaamse vrouwenelftal: ‘Het is zo groots allemaal’

Defensieve kopzorgen voor PSV in aanloop naar clash met angstge­gner Heerenveen

PSV moet het zondag tegen SC Heerenveen mogelijk zonder verdedigers Armando Obispo en Phillipp Mwene doen. Rechtsback Mwene (28) werd in de rust van het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv (1-0) gewisseld. ,,Phillipp kreeg een tik tegen zijn knie en is een twijfelgeval”, aldus trainer Schmidt in zijn voorbeschouwing op het Eredivisieduel met de Friezen. Obispo (22) heeft nog lichte hoofdpijnklachten.

