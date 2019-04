‘Deze spelers gooien Solskjaer net als Mourinho onder de bus’

Niet voor het eerst krijgt Paul Pogba, met 105 miljoen euro de duurste speler uit de clubgeschiedenis, er van langs van Keane. ,,Het is een getalenteerd ventje, maar we blijven hetzelfde zeggen: let eens op hoe vaak hij verzuimt te sprinten of mee terug te lopen. Hij is een groot probleem voor United”, vindt de analyticus. Pogba ging na de 4-0 nederlaag tegen Everton van afgelopen zondag zelf door het stof, maar Keane kan er weinig mee. ,,Ik geloof er geen woord van. Er zit geen gevoel achter, hij gelooft het zelf volgens mij niet eens. Ik weet niet hoe hij op het trainingsveld is, maar ik zie geen leider. Hij heeft het over lichaamstaal en trots, maar daar zie ik niets van terug op het veld. Mijn ogen bedriegen me niet.”



Ook andere voetbalprominenten en media oordelen hard over de staat van United. ,,Het Theatre of Dreams is een House of Pain geworden”, schrijft de BBC. ,,Op brute wijze toonde City het verschil tussen een moderne, vernieuwende club in de lift en één in een staat van verval. De taal van Solskjaer is de taal van een ‘moedige loser’, door te zeggen dat zijn spelers hun best hebben gedaan. Maar in feite zijn dat de teksten die al die jaren door City-managers werden gebezigd na weer een kansloze nederlaag bij United.”



Bekijk hieronder de hoogtepunten van United-City. De tekst gaat daaronder verder.