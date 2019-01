Deze rapportcijfers jagen fans Bernabéu uit

Kritiek op sterren



De spelers van Real Madrid moeten het in de Spaanse media flink ontgelden. Na de thuisnederlaag van zondag tegen Real Sociedad (0-2) is bij ‘De Koninklijke’ sprake van een crisis, zo schrijven de kranten.



,,Madrid in puin”, kopt Marca. ,,Er is sprake van een maar niet eindigende crisis, het is een nachtmerrie.” Vooral in aanvallend opzicht stelt Real teleur. In achttien duels scoorde het team van trainer Santiago Solari slechts 26 keer. ,,We missen Cristiano’', schrijft AS.



Het interview na afloop van de wedstrijd met Luka Modric toont hoe groot de crisis is, vinden de media. ,,We kunnen toch niet elke keer zeggen dat het ligt aan een gebrek aan concentratie’', aldus de vaak rustige en beschaafde Kroatische middenvelder.