Deze Rangers-spelers moet Feyenoord vanavond in de gaten houden

In een wedstrijd die voor een groot deel in het teken zal staan van het herdenken van Fernando Ricksen treedt Feyenoord vanavond op Ibrox aan tegen Rangers FC. Trainer Steven Gerrard is de bekendste naam bij de Schotse topclub, maar welke spelers gaan het voor hem doen?

Jermain Defoe

Volledig scherm Jermain Defoe (rechts) in het shirt van Rangers. © BSR Agency Dé blikvanger van de Rangers is een 36-jarige spits; Jermain Defoe speelt na een geweldige carrière bij onder meer Tottenham Hotspur, Portsmouth en Sunderland sinds het begin van dit kalenderjaar voor de Rangers. Met liefst 163 Premier League-goals en twintig doelpunten voor de Engelse nationale ploeg heeft de spits bewezen dat hij altijd en overal kan scoren. Ook vanavond weer zal Feyenoord alert moeten zijn op Defoe, die dit seizoen drie keer scoorde in vier wedstrijden in de Schotse competitie.

Andy King

Hij werd kampioen op het derde, tweede niveau én eerste niveau in Engeland. Middenvelder Andy King was speelde voor van stuntploeg Leicester City, die in 2016 vriend en vijand verraste door de titel in de Premier League te veroveren. De 30-jarige Welshman werd vervolgens uitgeleend aan Derby County en Swansea. Dit seizoen speelt hij op huurbasis voor Rangers, waar hij nog geen basisplaats heeft.

Volledig scherm Andy King (midden) in het shirt van Leicester City. © Getty Images

Alfredo Morelos

Drie rode kaarten kreeg Alfredo Morelos vorig seizoen. En dat als spits. De Colombiaan is licht ontvlambaar zullen we maar zeggen. Ondertussen kan Morelos ook nog heel aardig voetballen. In 63 wedstrijden voor zijn club schoot de 23-jarige spits de bal 34 keer tegen de touwen. Met acht goals in de voorrondes van de Europa League was hij ook dit seizoen al goud waard voor de ploeg van trainer Steven Gerrard.

Brandon Barker

De bij Manchester City opgeleide Brandon Barker kwam in het seizoen 2016-2017 nog uit in de Nederlandse eerste divisie. De middenvelder speelde 22 duels (2 goals) voor NAC. Via Hibernian en Preston North End kwam hij deze zomer bij Rangers terecht, dat hem voor een jaar huurde. Barker maakte afgelopen zaterdag zijn competitiedebuut voor de Schotten tegen Livingston (3-1). In dat duel was hij meteen trefzeker.

Volledig scherm Brandon Barker. © BSR Agency

Steven Davis

Na zeven jaar Southampton keerde de Noord-Ier Davis dit seizoen terug bij Rangers. De 34-jarige middenvelder brengt een schat aan ervaring (bijna 700 duels als prof) met zich mee. De aanvoerder van Noord-Ierland, een van de concurrenten van het Nederlands elftal in de strijd om een EK-ticket, werd in zijn vorige periode bij de Ranfers drie keer op rij kampioen van Schotland.