Deze Nederlanders hopen op een plek bij de loting voor de volgende ronde

Tottenham Hotspur

Steven Bergwijn plaatste zich gisteravond al voor de achtste finales van de Europa League. Tottenham Hotspur won in Londen met 4-0 van Wolfsberger AC, nadat de heenwedstrijd in Boekarest vorige week al eindigde in een 1-4 zege. Wolfsberger zorgde in december nog voor de pijnlijke uitschakeling van Feyenoord, maar de nummer vijf van de Oostenrijkse Bundesliga had tegen de nummer negen van de Premier League geen schijn van kans.

Manchester United

Volledig scherm Donny van de Beek. © EPA Ook Manchester United is al zo goed als zeker van een plek in de achtste finales, nadat vorige week in Turijn met 0-4 werd gewonnen van Real Sociedad. Geen slecht resultaat tegen de nummer vijf van La Liga. Bruno Fernandes was in die wedstrijd weer de grote man met twee treffers, maar met oog op de topper tegen Chelsea van komende zondag krijgt de Portugese spelmaker vanavond wellicht rust. Dat biedt dan uiteraard een kans op speeltijd voor Donny van de Beek, die weer hersteld is van een lichte spierblessure. Van de Beek speelde dit seizoen pas 1053 minuten, verdeeld over 26 wedstrijden: gemiddeld 40 minuten.

Club Brugge

Club Brugge mist vanavond tegen Dinamo Kiev trainer Philippe Clement en liefst zes spelers door corona, onder wie Noa Lang en Stefano Denswil. De van Manchester United gehuurde Tahith Chong is ook niet van de partij, omdat hij niet is ingeschreven voor de Europa League. Aanvoerder Ruud Vormer en spits Bas Dost zijn er wel gewoon bij. De heenwedstrijd tussen de koplopers van Oekraïne en België eindigde vorige week in het koude Kiev in 1-1.

Bayer Leverkusen

Ook Bayer Leverkusen is uiteraard een club met veel Nederlanders. Coach Peter Bosz kan beschikken over Jeremie Frimpong, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven. De nummer vijf van de Bundesliga verloor vorige week in Zwitserland met 4-3 van BSC Young Boys, waar Miralem Sulejmani nog een kwartier binnen de lijnen kwam.

Volledig scherm Daley Sinkgraven met Leon Bailey. © Ina Fassbender/AFP/Pool/dpa

Maccabi Tel Aviv

Naast Peter Bosz en Erik ten Hag is er op dit moment ook nog een derde Nederlandse coach in de Europa League: Patrick van Leeuwen. De 51-jarige trainer uit Assen is sinds 24 december de interim-trainer bij Maccabi Tel Aviv, dat in de Israëlische competitie tweede staat op twee punten achter Maccabi Haifa. Van Leeuwen was van 2000 tot 2006 jeugdtrainer bij Feyenoord, werkte daarna bij Sjachtar Donetsk (zeven jaar) en Kairat Almaty (twee jaar) en is sinds 2016 hoofd jeugdopleiding bij Maccabi Tel Aviv. Die club moet hij nu dus naar de volgende ronde van de Europa League zien te loodsen. Een vrijwel onmogelijke klus na de 0-2 nederlaag van vorige week tegen Sjachtar, de club waar hij van 2006 tot 2013 dus werkzaam was.

FK Krasnodar

Voor Tonny Vilhena en zijn teamgenoten wacht vanavond een zware klus in Stadion Maksimir. Dinamo Zagreb won vorige week namelijk al de heenwedstrijd in Rusland met 2-3. Dat was voor Krasnodar de eerste officiële wedstrijd sinds 17 december. De Russische competitie wordt morgen na een winterstop van ruim twee maanden weer hervat. Krasnodar staat op de zevende plaats, elf punten achter koploper Zenit. Vilhena was dit seizoen in 23 duels goed voor twee goals en drie assists.

Hoffenheim

Joshua Brenet speelde dit seizoen pas 89 bekerminuten voor Hoffenheim, maar de 18-jarige Melayro Bogarde komt gelukkig vaker in actie: zeven keer in de Bundesliga en vier keer in de Europa League. Hoffenheim speelde vorige week met 3-3 gelijk tegen het Noorse Molde FK, een wedstrijd die werd gespeeld in het Estadio de la Cerámica van Villarreal. De return is vanavond gewoon in de Rhein-Neckar-Arena van Hoffenheim.

AS Roma

Rick Karsdorp won vorige week in het noorden van Portugal al met 0-2 bij Sporting Braga, dus de return in Stadio Olimpico in Rome lijkt een formaliteit. De 26-jarige rechtsback uit Schoonhoven is dit seizoen een vaste waarde op de rechterflank bij AS Roma.

Volledig scherm Rick Karsdorp. © AP