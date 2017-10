Deze landen plaatsten zich voor de play-offs, Slowakije valt af

Wales had tot gisteravond de beste papieren om zich voor de play-offs te plaatsen. In een volgepakt Cardiff City Stadium hadden de Welshmen genoeg aan een overwinning tegen Ierland. Maar The Boys in Green, de rivalen aan de andere kant van het water wonnen (0-1) en lieten Wales in ontreddering achter. De stuntploeg van het EK is er in Rusland niet bij. Servië plaatste zich in deze groep direct.