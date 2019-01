Deze Europese grootmachten verkeren in ademnood

Fenerbahçe

Fenerbahçe werd 28 keer kampioen van Turkije, voor het laatst in 2014. De meest succesvolle club van het land is nu in last. De ploeg heeft maar twee punten meer dan hekkensluiter Rizespor, terwijl de competitie al over de helft is. Fenerbahçe eindigt al jaren steevast in de top 3, maar kampt nu dus met een ongekende inzinking.