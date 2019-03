Deze EK-duels staan vanavond op het programma

Groep A

20.45 uur: Kosovo – Bulgarije

20.45 uur: Montenegro – Engeland

De wedstrijd tussen Montenegro en Engeland is er een met een donker randje. De twee laatste bezoeken van de Engelsen aan het Podgorica City Stadium werden gekenmerkt door veelbesproken incidenten binnen én buiten het veld.



Wayne Rooney maakte in 2011 een smerige overtreding op Miodrag Dzudovic en werd met rood van het veld gestuurd. Het duel eindigde in 2-2. Twee jaar later werd het duel ontsierd door misdragende Montenegro-supporters. Zo werd Joe Hart gedurende de wedstrijd bekogeld met aanstekers, pennen en flessen. Ashley Cole werd tijdens het nemen van een inworp bespuugd. Engeland kwam toen, in 2013, niet verder dan 1-1.



Neemt Engeland na twee remises revanche of verspeelt de ploeg van Gareth Southgate vanavond weer punten?