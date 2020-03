Deze documentaires en films moet je zien nu de voetbalwereld stilstaat

Op de competitie in Wit-Rusland na is er dit weekeinde opnieuw geen voetbal te zien. Wie als liefhebber toch aan zijn trekken wil komen, moet deze films en documentaires – in willekeurige volgorde – beslist zien.

The Damned United

Een film uit 2009 die voetbal ademt, niet in de laatste plaats omdat-ie uit Engeland komt. Het gaat over de korte periode van de legendarische manager Brian Clough bij Leeds United. Later zal hij grote successen vieren bij Nottingham Forest, maar in 1974 gaat het mis als de veelbelovende maar ook zelfingenomen trainer in Leeds de populaire Don Revie opvolgt.

Clough – goed gespeeld door Michael Sheen – staat al na 44 dagen op straat. De film gaat vooral over falen. Er zijn mooie archiefbeelden van het voetbal uit die tijd, al zoomt regisseur Tom Hooper het meest in op het menselijk drama dat zich buiten de lijnen afspeelt. Het zorgt voor een meeslepende film, die ook voor niet-voetballiefhebbers vermakelijk kan zijn.

Sunderland Til’ I Die

Voor wie hem nog niet gezien heeft, is dit misschien het moment. Het tweede deel komt er ook al aan. In de documentaireserie Sunderland Til’ I Die maak je het rampseizoen 2017-2018 van de Engelse club van dichtbij mee. Een jaar na de degradatie uit de Premier League, gaat het ook in het Championship mis.

Netflix geeft in acht afleveringen een kijkje achter de schermen van een traditieclub in verval. Als kijker sta je op de tribune tussen de hondstrouwe fans, op kantoor bij de managers en op het trainingsveld tussen de spelers. Een bijrol is er voor de ongelukkige doelman Robbin Ruiter. De camera’s volgen hem zelfs tot in de operatiekamer.

Looking for Eric

Voor wie liever wat vrolijks ziet, kan Looking for Eric uitkomst bieden. Een grappige film van Ken Loach over een postbode uit Manchester. Het leven van deze United-fan is overigens helemaal niet vrolijk; Eric Bishop is vanwege familieproblemen een gebroken man van middelbare leeftijd.

De ene Eric ziet het leven niet meer zitten. Het lijkt wel of hij alleen zijn problemen alleen kwijt kan aan zijn idool: de andere Eric, de bekende voetballer van wie een levensgrote poster in zijn kamer hangt. Tot op een dag Cantona opeens daadwerkelijk voor hem staat om te helpen.

De Franse vedette – met flair gespeeld door zichzelf – luistert en geeft op filosofische wijze levenslessen. Net als de voetballer Cantona is het een genot om naar te kijken. Vanwege de bijzondere dialogen, maar ook het absurde einde.

Een familieportret

Nog even een kaarsje branden, een schietgebedje een kusje op het Mariabeeld en dan hup naar Feyenoord. Zoek je het liever dichter bij huis dan is Een familieportret van Wim Schepens uit 1993 een aanrader. Je ziet in de VPRO-documentaire hoe Jan de Reede met zijn vrouw Marjan en vier kinderen hartstochtelijk toeleeft naar de eerste landstitel van Feyenoord in negen jaar. In een half uur krijg je een kijk in de ziel van supporters.

Zo zorgt de kampioenskoorts voor een haast ondraaglijke spanning bij de hoofdpersonen. Eerst MVV-uit en dan nog naar FC Groningen. Bij deze familie staat werkelijk alles in het teken van de club. Zo gaat voor de honden de radio aan als het gezin voor de kampioenswedstrijd vanuit Voorschoten naar Groningen vertrekt. Rijnmond, uiteraard. ,,Dan kunnen ze meeluisteren.”

Klik hier om de documentaire te bekijken.

Diego Maradona

Toch liever iets meer voetbal zien? Dan is de documentaire Diego Maradona van Asif Kapadia geschikt. Net zo tragisch al de biografie over Amy Winehouse, waar de Britse regisseur een Oscar voor kreeg. Het bijzondere portret van Maradona is ook een meesterwerk. Uit 500 uur aan oude beelden laat Kapadia de opkomst en ondergang van Maradona zien. In het begin rolt vooral de bal, daarna ligt de focus op de aftakeling van de Argentijnse rebel.