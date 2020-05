Deze 322 mensen zijn dit weekend wél in een stadion

Nee, dan Duitsland. Daar delen ze het stadion in drie zones in: in en rond het veld, op de tribunes en buiten het veld. Elke zone is op de wedstrijddag opgedeeld in tijdsblokken van twee uur. In het vroegste tijdsblok zijn in de veldzone bijvoorbeeld alleen acht grasmeesters aanwezig en twee beveiligers. Op het hoogtepunt, na de wedstrijd, zijn er stipt honderd mensen: spelers, wissels, de staf, scheidsrechters, dopingcontroleurs, fotografen, medici, schoonmakers, beveiligers, technici (voor o.m. de videoscheidsrechter) en zendgerechtigden.



De meeste mensen bevinden zich op de tribunes, met op het hoogtepunt 117 mensen rond de start van de wedstrijd. Denk dan aan beveiligers, tien uitgekozen journalisten, politie en brandweer. Buiten het stadion ligt het hoogtepunt op 111 mensen na de wedstrijd, met logischerwijs een groot aandeel voor beveiligers (vijftig). In de grafiek die de DFB verspreidde, valt af te lezen dat het grootste aantal aanwezigen in alle zones op 322 ligt.