DEVO en hoofdtrainer Jack Verlaar gaan nog een jaartje met elkaar verder

Nederland­se records op kortebaan voor Kamminga en estafette­man­nen

17 december Arno Kamminga heeft bij wedstrijden op de kortebaan in het Sloterparkbad in Amsterdam zijn Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 25-jarige schoolslagspecialist zwemmer zette met 2.01,43 zijn record fors scherper. Op de EK kortebaan in Glasgow vorig jaar kwam hij nog tot 2.02,36.