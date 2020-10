Dest gepresenteerd in leeg Camp Nou: ‘Dani Alves is mijn voorbeeld, ik wil ook zo'n back worden’

Technisch directeur Ramón Planes introduceerde de oud-Ajacied als ‘een aankoop voor de toekomst’, al zal coach Ronald Koeman hem zo snel mogelijk aan het werk willen zien, als concurrent van de huidige rechtsback van zijn ploeg, Sergi Roberto, die eigenlijk een middenvelder is. ,,We zijn Sergiño dankbaar dat hij voor Barcelona heeft gekozen, want er was veel interesse. Hij komt uit de Ajax-school, en we zijn ervan overtuigd dat hij zich daardoor snel hier zal aanpassen,” aldus Planes.



Zijn keuze, zei Sergiño Dest, heeft hij ‘met het hart’ gemaakt. Ook al zag ook hij Barça 50 dagen geleden afgaan tegen Bayern München en leek de ploeg een zwaar jaar tegemoet te gaan. ,,Barcelona is ook de grote geschiedenis waarom je hier wilt spelen. En met zeven doelpunten en twee overwinningen hebben ze dit seizoen duidelijk een verse start gemaakt.” Barça won gisteravond met 0-3 bij Celta de Vigo, na zondag al Villarreal met 4-0 te hebben verslagen. ,,Dat Koeman coach is, is ook belangrijk voor me, het contact met hem en de staf zal zo iets makkelijker zijn.”