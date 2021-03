Dest en Messi geven Koeman mooi verjaardagscadeau: ruime zege in San Sebastián

Atlético Madrid won eerder op de zondagavond al met 1-0 van Deportivo Alavés. Luis Suárez maakte in de 54ste minuut de vijfhonderdste goal uit zijn loopbaan voor clubs en land, waarna Jan Oblak kort voor tijd nog een strafschop van de bezoekers uit Baskenland stopte. Met de zege van Atlético wist het team van Koeman dus wat er te doen stond in San Sebastián: winnen om te blijven in de spannende titelrace in Spanje.



Aan die opdracht gaven de spelers van Barcelona duidelijk gehoor. Koeman koos vanavond opnieuw voor een driemansverdediging, met Dest en Jordi Alba op de flanken. Frenkie de Jong gaf vanuit het centrum van de verdediging vorm aan het spel van Barcelona, met Pedri en Sergio Busquets als middenvelders voor hem. De 1-6 overwinning in Baskenland is de grootste zege van dit seizoen voor Barcelona, dat bezig is aan een indrukwekkende reeks in La Liga. Na de 2-1 nederlaag bij Cádiz CF op 5 december waren er al vijftien overwinningen en drie gelijke spelen in de competitie. Op 16 februari was er natuurlijk nog wel die pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, maar daar stonden een paar mooie wedstrijden in de Spaanse beker tegenover. In de finale van de Copa del Rey neemt Barcelona het op zaterdag 17 april op tegen Athletic Bilbao.



Koeman blijft in zijn eerste seizoen als coach van Barcelona volop in de race voor de Spaanse dubbel. Barcelona speelt nog uit bij Real Madrid (10 april) en thuis tegen Atlético Madrid (9 mei). Real Madrid, dat twee punten minder heeft dan Barça, zit in tegenstelling tot de andere twee titelkandidaten nog wel in de Champions League.