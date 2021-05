Dessers schiet Van den Brom’s Genk langs kampioen Brugge, ook Vormer trefzeker

Voor Dessers, die met succes aanlegde vanaf elf meter, was het zijn zevende competitietreffer van het seizoen. In de reguliere competitie bleef de voormalig aanvaller van NAC Breda en FC Utrecht steken op vier goals, in de play-offs was hij meer van waarde. Dessers was de afgelopen twee duels al als invaller trefzeker en verdiende daarmee een basisplaats. Dat vertrouwen betaalde hij kort voor tijd uit met de winnende goal.

Genk is daarmee op de laatste speeldag in punten op gelijke hoogte gekomen met Brugge, maar die club kroonde zich afgelopen week na een 3-3 gelijkspel tegen RSC Anderlecht al tot landskampioen. Bij Brugge stond Ruud Vormer vanavond in de basis. Hij tekende na rust voor de gelijkmaker. Bas Dost, Stefano Denswil én Tahth Chong kwamen als invallers binnen de lijnen. Noa Lang moest het duel laten schieten wegens een lichte blessure.

Club Brugge eindigt het seizoen ondanks de titelprolongatie alsnog deels in mineur. De topclub had een flinke voorsprong op de concurrentie, maar presteerde matig in de play-offs. De Nederlands-getinte ploeg wist slechts een van de laatste zes duels te winnen.

Volledig scherm Dessers. © BELGA

Antwerp naar EL-voorronde

Antwerp heeft zich verzekerd van de derde plek, goed voor deelname aan de laatste voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Frank Vercauteren versloeg op eigen veld Anderlecht met 1-0. Didier Lamkel Zé maakte kort na de rust het doelpunt.

Anderlecht moet als nummer 4 van de eindstand uitkomen in de derde voorronde van de Conference League. Bij de club uit Brussel fungeerde Brabander Bart Verbruggen (18) opnieuw als doelman. Zijn ploeg moest al na 13 minuten verder met tien man door een rode kaart voor Matt Miazga.