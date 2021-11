Dessers opnieuw goud waard als invaller: ‘Maar hier neem ik nog geen genoegen mee’

,,Het is een mooie week. In een paar weken twee keer de winnende maken en in zo'n belangrijke wedstrijd", begon Dessers met een grote lach aan zijn analyse in Berlijn, waar hevige regenval het er voor de spelers niet makkelijker op had gemaakt. Uiteindelijk was het de Belg die optimaal profiteerde toen Union-goalie Andreas Luthe weggleed. ,,Iedereen zag dat de omstandigheden extreem waren. Je weet dat je druk moet zetten als de bal terug naar de keeper gaat. Het pakte goed uit en gelukkig kwam de bal bij mij terecht. Al dacht ik hem nog te missen omdat ik ook uitgleed met schieten.”

Volledig scherm © ANP Sinds Dessers afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Genk kon hij in Rotterdam-Zuid nog niet imponeren, maar daar lijkt stilaan verandering in te komen. ,,De ene week ben je de antiheld en de week erna ben je de held. Dat maakt het spits zijn zo mooi, je kan ook weer snel uit de put komen. We hebben het nu zelf in de hand, maar moeten het ook nog wel afmaken. Ik ben pas twee maanden hier en heb al een aantal mooie momenten meegemaakt, zowel individueel als met het team. Maar hier neem ik nog geen genoegen mee. Het team is heel hongerig en ambitieus, we zitten er lekker in.”

Trainer Arne Slot sprak van een zwaar duel, waarin af en toe goed gevoetbald werd: „In een wedstrijd als deze, met deze omstandigheden en deze tegenstander is het voor een heel groot gedeelte vechten, ploeteren en tweede ballen winnen. Maar er werd gedeeltelijk ook goed gevoetbald.”

Slot zag gelijkenissen met de moeizame wedstrijd van afgelopen weekend: „Zo was het ook al tegen Sparta. Dat is wat een tegenstander met die spelwijze forceert. Ik moet zeggen dat we daar ook vandaag het grootste gedeelte van de wedstrijd goed mee zijn omgegaan.”

Feyenoord kende ook een minder periode in de wedstrijd. Volgens Slot had dat vooral met Union Berlin te maken: „Ik denk dat we terecht op voorsprong kwamen uit een hele mooie aanval. Daarna hebben we het een fase heel moeilijk gehad. Dat heeft met de kracht en de kwaliteit van de tegenstander te maken en met hun type spel. Het liefst controleer je de wedstrijd 90 minuten, maar in die fase hadden we de bal niet zo lang. In die fase kwamen zij in hun kracht te spelen. In dat spel zijn ze beter dan wij en dat hebben we die tien minuten gezien.”

Slot was blij dat Feyenoord in die periode niet nog meer schade opliep: „De rust kwam op een heel goed moment voor ons, want de 1-1 zat eraan te komen, maar ook de 2-1 zat eraan te komen. De tweede helft kwamen we weer beter in ons spel en werden we rustiger aan de bal. Dat is een voorwaarde om de tegenstander niet in zijn spel te laten komen.”

Ten slotte sprak de trainer van Feyenoord van een heel goed resultaat met het oog op de volgende ronde: „Ik wil heel graag aan de knock-outfase denken, maar we zijn er nog niet. Daar zullen we waarschijnlijk nog punten voor moeten halen. Met nog twee wedstrijden te gaan is dit wel een hele goede uitgangspositie.”