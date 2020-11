Deschamps waarschuwt Giroud over situatie bij Chelsea: ‘Situatie moet veranderen’

,,Ik geef nooit advies, ik geef alleen een mening. Uiteindelijk is het de beslissing van de speler. Hij weet hoe ik erover denk, al vergeet ik niet wat hij heeft gedaan en nog zou kunnen betekenen", zei Deschamps maandagavond, een dag voor het duel met Zweden in de Nations League.

,,Hij heeft in situaties gezeten die soms ingewikkeld waren om mee om te gaan en zijn huidige situatie is niet goed voor hem. Of het hetzelfde blijft of verbetert? Dat is aan hem. De situatie waarin hij zich momenteel bevindt kan niet eeuwig voortduren. Voor maart zal zijn situatie moeten veranderen."