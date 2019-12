Deschamps tot WK 2022 bondscoach van Frankrijk

Het huidige contract van de voormalige middenvelder, die onder meer voor Juventus, Chelsea en Valencia uitkwam, liep af na het EK van 2020.



Deschamps is al sinds de zomer van 2012 bondscoach van zijn land. Op het EK van 2016 verloor Frankrijk voor eigen publiek de finale van Portugal. Het land heeft zich geplaatst voor het EK van 2020. Frankrijk is op dat toernooi ingedeeld in een poule met Duitsland en Portugal.