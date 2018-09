Deschamps na bloedloos gelijkspel: 'Wij kunnen beter dan dit'

,,We kunnen beter dan dit. We zullen zondag tegen Nederland efficiënter moeten zijn'', zei de bondscoach. ,,Het seizoen is pas net begonnen. De gehele ploeg is nog niet in topvorm. Nog niet op dit moment.''



Duitsland en Frankrijk wisten het publiek in München niet echt te vermaken. De Fransen kregen iets meer kansen.



Spits Olivier Giroud kijkt uit naar de ontmoeting met Oranje. ,,We spelen voor het eerst in Parijs na onze behaalde wereldtitel. Het zal voor ons een geweldig moment zijn. Maar we weten ook dat we drie punten nodig hebben om mee te blijven doen in de Nations League.''