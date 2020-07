Desastreuze start seizoen: Ferrari krijgt weer dreun in Oostenrijk

Leclerc reed in de eerste ronde achterop bij teamgenoot Sebastian Vettel. Voor Vettel, die flinke schade aan zijn Ferrari had, was de race meteen afgelopen. Leclerc ging na een pitstop nog wel verder, maar moest bij de herstart nadat de safetycar van de baan was, ook de strijd staken. Vettel toonde zich verrast door de manoeuvre van Leclerc. ,,Ik zat aan de binnenkant en verwachtte niet dat Charles juist daar iets zou proberen. Het is vooral heel jammer, want de auto voelde na de upgrades echt veel beter aan.”



De Italiaanse renstal kent een slechte start van het uitgestelde F1-seizoen. Leclerc werd ondanks een tegenvallende kwalificatie nog wel tweede bij de Grote Prijs van Oostenrijk vorige week. Vettel eindigde slechts als tiende. Ook een week later bij de Grote Prijs van Steiermark op hetzelfde circuit wisten de Ferrari’s zich slechts als tiende (Vettel) en elfde (Leclerc) te kwalificeren. Leclerc moest wegens een straf ook nog drie plaatsen naar achteren bij de startopstelling.