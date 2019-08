Derde speler in een week: ook Pogba racistisch bejegend na gemiste penalty

,,Die veroordelen wij in alle opzichten. We zijn bezig om de identiteit van de boosdoeners te achterhalen en zullen de voor ons zwaarst mogelijke sancties treffen. Wij roepen de bedrijven achter social media op hetzelfde te doen. We hebben zero tolerance voor racisme of discriminatie.”

Pogba is de derde voetballer binnen een week die in Engeland het mikpunt is van racistische uitingen. Eerder waren Yakou Méïte (Reading) en Tammy Abraham (Chelsea) het slachtoffer. Beiden hadden eveneens een strafschop gemist.



Volgens antiracisme-organisatie Kick It Out is het aantal gevallen van racistische incidenten in het Engelse voetbal in het afgelopen seizoen met 43 procent gestegen, van 192 naar 274.