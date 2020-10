Derde Roland Garros-titel op rij voor rolstoelduo De Groot en Van Koot

Het Nederlandse duo was in een spannende eindstrijd in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji en de Britse Jordanne Whiley. Na 2 uur en 13 minuten was het duel gespeeld: 7-6 (2) 3-6 10-8.

Het Duitse tenniskoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies heeft op Roland Garros de titel in het reguliere dubbelspel geprolongeerd. Het als achtste geplaatste duo zegevierde in twee sets over de Braziliaan Bruno Soares en de Kroaat Mate Pavic: 6-3 7-5. De triomf was goed voor een winstpremie van bijna 320.000 euro. Soares en Pavic wonnen vorige maand in New York nog wel de dubbeltitel bij de US Open.