Derde nederlaag in vier duels voor Liverpool: Chelsea te sterk in FA Cup

VideoNa de eerste verliespartij in de Premier League heeft Liverpool een nieuwe tik gekregen. In de achtste finales van de FA Cup was Chelsea vanavond te sterk voor de ploeg van Jürgen Klopp: 2-0. Zo voegt Chelsea zich bij Arsenal in de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi, dat Liverpool in 2006 voor het laatst won.

Zo heeft Liverpool nu drie van zijn laatste vier duels verloren. Eerst was er een 1-0 nederlaag bij Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Daarna won Liverpool in de Premier League wel met 3-2 van West Ham United, maar dat was zwaarbevochten na een 1-2 achterstand. Afgelopen zaterdag verloor Liverpool voor het eerst sinds 3 januari 2019: een 3-0 nederlaag bij degradatiekandidaat Watford. Komende zaterdag wacht voor Liverpool een thuiswedstrijd tegen Bournemouth en dinsdag wacht alweer de return in de Champions League tegen Atlético Madrid, waarin dus een 1-0 nederlaag moet worden hersteld. Chelsea stoot door naar de kwartfinales van de FA Cup en speelt komende zondag thuis tegen Everton.

Volledig scherm Chelsea-middenvelder Billy Gilmour laat Liverpool-aankoop Minamino zijn hielen zien. © AFP Beide ploegen speelde met een aantal wijzigingen ten opzichte van het basisteam tijdens de laatste competitiewedstrijden. Aan allebei de kanten kregen een paar jongelingen de kans. Vooral Chelsea-middenvelder Billy Gilmour viel positief op. Als controleur voor de Chelsea defensie speelde de achttienjarige Schot een sterke wedstrijd. Chelsea was ook de betere ploeg in de beginfase. Uiteindelijk was de Braziliaan Willian die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Na goed drukzetten van Chelsea kwam de bal voor de voeten van de Braziliaan en vanaf een meter of 20 schoot hij de bal recht op de goal van Adrián, maar het schot was de Spaanse-goalie te machtig: 1-0.

Weinig kansen voor Liverpool

Liverpool creëerde in de eerste helft genoeg kansen. Maar Kepa Arrizabalaga, die na lange tijd weer een keer in de basis stond, hield zijn goal schoon. Zelfs toen Liverpool het binnen tien seconden meerdere keren probeerde, een scrimmage, bleef Kepa overeind. Liverpool, dat speelde zonder Georginio Wijnaldum maar wel met Virgil van Dijk als captain, had het na de rust lastiger met de ploeg van Lampard. The Reds creëerde amper kansen meer en keken na 64 minuten tegen een grotere achterstand aan. Ross Barkley stak het halve veld over en schoot de bal koelbloedig achter Adrián. Klopp probeerde het tij nog te keren door het inbrengen van Roberto Firmino, James Milner en Mo Salah, maar Chelsea bleef de gevaarlijkste ploeg. Het houtwerk en Adrián weerhielden de ploeg van Lampard van een nog grotere score.

Ook Newcastle naar laatste acht

Naast Chelsea voegde ook Newcastle United zich bij de laatste acht. Newcastle was te sterk voor het één niveau lager acterende West Bromwich Albion en won door twee late goals van WBA 'maar’ met 2-3. Miguel Almiron was met twee goals de grote man bij The Magpies.

Volledig scherm Kepa hield zijn doel schoon. © AFP