Derde landstitel op rij voor Cluj

Staflid Team Sunweb test positief op corona

3 augustus Een lid van de staf van Team Sunweb heeft deze week positief getest op corona. Hij zou deze week meereizen naar de Tour de L’Ain, maar zit sinds enkele dagen in thuisquarantaine. Volgens de wielerploeg, die de naam van het personeelslid niet bekendmaakte, is hij of zij de voorbije maand niet in contact geweest met renners van Sunweb.