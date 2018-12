Derde en vierde wedstrijd in Ligue 1 afgelast vanwege 'gele hesjes’

De autoriteiten hebben de competitieleiders van Ligue 1 verzocht de duels uit te stellen vanwege de veiligheid. De wedstrijd tussen AS Monaco - OGC Nice stond gepland voor vrijdag (20.45 uur). Saint-Étienne en Olympique Marseille zouden elkaar zondagavond vanaf 21.00 uur treffen. De duels in Toulouse en Parijs stonden zaterdag op het programma.



De afgelopen twee zaterdagen liep het in Frankrijk - met name in Parijs - flink uit de hand door actievoerende burgers, ofwel de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes).