Derby van Milaan een prooi voor koploper Internazionale en De Vrij

Internazionale had de eerste drie wedstrijden van het seizoen in de Serie A gewonnen en kon ten koste van de grote rivaal AC Milan weer de koppositie overnemen van Juventus. Juventus had 's middags namelijk gewonnen van Hellas Verona en stond daardoor op tien punten na vier wedstrijden. Inter stond op negen uit drie.



AC Milan begon ook redelijk aan het nieuwe Italiaanse voetbalseizoen. De formatie van coach Marco Giampaolo stond na drie wedstrijden op zes punten. De eerste wedstrijd werd verloren van Udinese, waarna gewonnen werd van Brescia en Hellas Verona. Met een zege op de blauwzwarte concurrent zou AC Milan dus weer op gelijke hoogte komen met de stadsgenoot.

Lees ook Juventus poetst wereldgoal Hellas Verona na rust weg Lees meer

Dat lukte niet. Internazionale was de bovenliggende partij in Milaan en dat kwam na rust ook tot uiting in de score. Marcelo Brozovic werd bij een vrije trap helemaal vrijgelaten op rand strafschopgebied en via het been van Rafael Leão schoot Brozovic vier minuten na rust de bal binnen: 0-1.

Het slotwoord was voor Romelu Lukaku. Na een voorzet van Nicolo Barella kopte de Belgische spits op zeer fraaie wijze de 0-2 binnen. Daarmee stelde de Rode Duivel ook de drie punten veilig voor Internazionale, dat zich ten koste van de grote rivaal weer bovenaan de Serie A helpt. De ploeg van Antonio Conte staat nu na vier wedstrijden op twaalf punten. Antonio Candreva had in de absolute slotfase nog voor de 0-3 kunnen zorgen, maar dat bleef AC Milan bespaard.

Volledig scherm Romelu Lukaku in actie tijdens de derby van Milaan. © EPA