Derby tussen Panathinaikos en Olympiakos na rellen afgebroken

Players Championship 8 Barney leeft op met finale­plaats op vloertoer­nooi

19:00 Raymond van Barneveld kende tot dusver een zeer vervelend afscheidsjaar in de dartswereld, maar de vijfvoudig wereldkampioen kon vandaag weer wat positiefs laten zien: de Hagenaar behaalde de finale van Players Championship 8, een vloertoernooi van dartsbond PDC. In de finale was Adrian Lewis echter te sterk: 8-3.