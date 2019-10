Derby County ontslaat aanvoerder maand na zwaar auto-ongeval

Door NAC opgeleide Nemanja Gudelj ziet Cillessen & co in slotfase langszij komen

21:06 Er viel vanavond toch wat te juichen op Mestalla. De Valencia-fans floten enige tijd hun eigen ploeg uit omdat Sevilla stukken sterker was. Dankzij invaller Rubén Sobrino gingen de supporters toch met een goed gevoel naar huis: 1-1. De door NAC opgeleide Nemanja Gudelj kwam al vroeg in de eerste helft als invaller in het veld bij Sevilla.