Derby County ondanks goal Rooney onderuit bij hekkensluiter Luton Town

De 34-jarige Rooney maakte in de 63ste minuut zijn eerste goal voor Derby County in zijn zesde wedstrijd voor de club, maar daarna ging het hard op Kenilworth Road in Luton. De thuisploeg stond tien minuten later al met 2-1 voor door goals van Pelly Ruddock en Donervon Daniels. Namens Derby County maakte spits Chris Martin als invaller in de 85ste minuut nog de 2-2, maar de ploeg van Cocu gaf het gelijkspel een minuut later weer uit handen door een eigen goal van Jayden Bogle. Luton Town blijft ondanks de overwinning laatste (24ste) in het Championship, maar staat nu wel net als Barnsley op 24 punten na 29 wedstrijden. Het gat naar de veilige 21ste plaats is nu zes punten.