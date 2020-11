Der Klassiker is vooral strijd tussen doelpuntenmachines Haaland en Lewandowski

Erling Braut Haaland werd geboren op 21 juli 2000. Niet in Noorwegen, maar in Leeds. Zijn vader Alf-Inge Haaland maakte die zomer de overstap van Leeds United naar Manchester City, maar na een doodschop van Roy Keane kwam hij na april 2001 nauwelijks meer in actie. De familie Haaland verhuisde naar Noorwegen en daar begon Erling op zijn vijfde met voetballen bij Bryne FK. Al snel was duidelijk dat hij een bijzonder talent was. Niet alleen op het voetbalveld overigens, ook met hardlopen en verspringen hoorde hij bij de grootste talenten van Noorwegen. Naast zijn snelheid en sprongkracht ontwikkelde Haaland ook een sterk linkerbeen en drie maanden voor zijn zestiende verjaardag maakte hij zijn debuut al op het tweede niveau in Noorwegen in het beloftenteam van Bryne. In februari 2017 stapte hij over naar Molde FK, waar Ole Gunnar Solskjaer destijds nog trainer was.



Met zijn tips maakte Haaland weer een volgende stap in zijn ontwikkeling en in januari 2019 tekende hij een vijfjarig contract bij Red Bull Salzburg. Hij bleef echter maar een jaar in Oostenrijk, waar hij 21 keer scoorde in 20 duels. Hij viel echter vooral op met 8 goals in 6 duels in de groepsfase van de Champions League, waarna alle Europese topclubs voor hem in de rij stonden. Solskjaer hoopte op een hereniging op Old Trafford, maar Haaland trok zijn eigen plan en koos voor Borussia Dortmund. Daar vormt Haaland sinds januari een prachtige talentvolle voorhoede met medespelers als Jadon Sancho (20), Julian Brandt (24), Reinier (18), Giovanni Reyna (17) en Jude Bellingham (17). Vorig seizoen scoorde Haaland al aan de lopende band en dit seizoen staat hij ook alweer op tien goals in tien duels.



Dit seizoen: 10 goals in 10 duels (een goal per 78 minuten)

Vorig seizoen: 16 goals in 18 duels (een goal per 80 minuten)