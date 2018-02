Deportivo ontslaat Parralo

Parralo was pas sinds oktober in die functie werkzaam. Daarvoor was hij trainer van de B-ploeg, tot het ontslag van zijn voorganger Pepe Mel.



Deportivo staat achttiende in LaLiga met 17 punten uit 22 wedstrijden. Onder Parralo werd in vijftien wedstrijden in alle competities slechts drie keer gewonnen. In de laatste zeven duels werd vier keer gelijkgespeeld en drie keer verloren. Parralo is al de zesde coach die wordt ontslagen door voorzitter Tino Fernandez, sinds diens aantreden in 2014.