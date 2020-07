Deportivo La Coruña op rand van degradatie naar derde niveau in Spanje

Na het vertrek van Makaay naar Bayern München zette het verval al snel in bij Deportivo, dat sindsdien nooit meer hoger dan zevende eindigde. In 2004 was er zonder de goals van Makaay nog wel een plek in de halve finale van de Champions League. In de kwartfinale werd met 4-1 verloren bij AC Milan, maar in de return werd het nog 4-0 in een kolkend Estadio Riazor (32.000 plaatsen), dat op nog geen honderd meter van het prachtige strand van A Coruña ligt. FC Porto bleek in de halve finales over twee duels met 1-0 te sterk en versloeg vervolgens AS Monaco met 3-0 in de finale in Gelsenkirchen. Dat is wat de fans van Deportivo aan het begin van deze eeuw gewend waren, in Spanje en in Europa spelen om de prijzen.