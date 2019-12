‘Depay praat met Lyon over contractverlenging’

Depay scheurde vorige week tijdens het duel met Stade Rennes een kruisband in zijn linkerknie. De aanvaller werd vrijdag geopereerd in Rome en zal zo'n zes maanden niet inzetbaar zijn.



De 25-jarige Nederlandse aanvoerder van Lyon heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in Lyon, maar is de rest van het huidige seizoen uitgeschakeld. Depay mist vermoedelijk ook het EK met Oranje.