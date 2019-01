Depay met assist weer belangrijk voor Lyon

Lyon staat dankzij de zege op 40 punten na 22 duels. Daarmee bezet de ploeg van Depay nog altijd de derde plaats in de Ligue 1, achter koploper Paris Saint-Germain (53 punten én drie wedstrijden minder gespeeld) en OSC Lille (43 punten).



Donderdag kwamen Lyon en Amiens elkaar ook al tegen in de Coupe de France. Lyon was toen, ook op bezoek bij de nummer achttien van de Ligue 1, met 0-2 te sterk. Depay zat toen de gehele wedstrijd op de bank.