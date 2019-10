Depay loodst Olympique Lyon naar broodnodige zege tegen Metz

Depay stond na 28 minuten in de buurt van de middenlijn toen hij de bal ontving. Hij passeerde drie tegenstanders en trof doel met een geplaatst schot. Vijf minuten later benutte Moussa Dembélé een door Depay geforceerde strafschop voor Lyon en zette hij daarmee de eindstand op het scorebord.



Depay was aanvoerder onder de nieuwe trainer Rudi Garcia, de opvolger van de ontslagen Sylvinho. Olympique Lyon vierde pas de derde zege in elf competitiewedstrijden. Kenny Tete ontbrak in de selectie van de winnende ploeg. FC Metz blijft de nummer voorlaatst van de Franse competitie.