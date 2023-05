Denzel Dumfries had AC Milan-ster Rafael Leão in zijn zak: ‘Volg hem zo ook naar zijn auto’

Denzel Dumfries plaatste zich dinsdagavond met Internazionale voor de finale van de Champions League. I Nerazzurri was over twee wedstrijden te sterk voor stadgenoot AC Milan. Dumfries kreeg dinsdag de taak om Milan-uitblinker Rafael Leão onschadelijk te maken. Iets wat hem uitstekend lukte.

Tien jaar geleden liep Dumfries nog rond in de A-junioren van amateurclub Barendrecht. Inmiddels staat de Nederlander in de finale van de Champions League. „Dat wist ik toen nog niet, maar het is wel iets waar je altijd hard voor gewerkt hebt”, vertelt de verdediger aan RTL 7. „Het is fantastisch dat je op dit podium mag acteren. We gaan nu naar Instanboel om te winnen ook.”

AC Milan moest in de return een achterstand van twee treffers goedmaken. Daarbij vestigde het de hoop op uitblinker Leão. Aan Dumfries de taak om hem onschadelijk te maken en daar slaagde hij in. De Portugees loste geen schot op doel, gaf nul aangekomen voorzetten en nul aangekomen steekpasses. Na afloop kreeg Dumfries de vraag of hij ook nog met Leão meeloopt naar zijn auto na de wedstrijd. „Dan is er kans dat ik hem nog volg ja”, grapt de back.

„Nee het is natuurlijk een geweldige speler. Hij is heel belangrijk voor hen en het was aan mij de taak om hem vandaag onschadelijk te maken. Ik heb veel respect voor hem, het is altijd lastig om tegen hem te spelen. Je speelt wel je eigen spel, maar van tevoren weet je ook dat je 2-0 voor staat, dus dan is het ook niet zo dat je volle bak moet aanvallen. Je moet dan gecontroleerd spelen en dat hebben we als team gedaan.”

Op de automatische piloot

Uiteindelijk werd het een wedstrijd met veel overtredingen, weinig goed voetbal en een flink gebrek aan kansen. Toch is Dumfries vooral blij met het resultaat. „Mijn eerste taak is verdedigen. Ik ben een verdediger. Met zo'n wedstrijd als vandaag moet je dat ook kunnen lezen. In Italië leer je dat heel goed, hoe je een wedstrijd dood kunt maken. Dat hebben we vandaag gedaan.”

Door de overwinning staat Inter 10 juni in de finale van de Champions League in Instanboel. Dumfries geniet van het spelen van wedstrijden op het hoogste niveau. „Deze wedstrijden gaan op de automatische piloot. De sfeer in het stadion, daar kun je alleen maar van genieten. Dan word je door de fans omhoog gestuwd.”

Ook de Italiaanse media zagen Dumfries een prima wedstrijd spelen. Zo werd hij in Corriere della Sera beoordeeld met een 7. „Hij was op patrouille met Matteo Darmian om Leão aan te pakken. Hij was de bad cop die de Portugees pestte. Voor iemand die Maicon als jeugdidool had, is deze finale nog specialer.”

