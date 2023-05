Denzel Dumfries en Stefan de Vrij winnen met Inter de Coppa Italia, hoofdrol voor Lautaro Martínez

Het duel tussen Inter en Fiorentina was ook het duel tussen de finalisten van de Champions League (Inter) en Conference League (Fiorentina). Dumfries mocht in de basis beginnen, De Vrij viel na bijna een uur spelen in. Op dat moment had Inter al een 0-1 achterstand weggepoetst, want na slechts een paar minuten gleed Nicolas Gonzalez op aangeven van Jonathan Ikoné de 1-0 binnen. Daarna sloeg Lautaro Martínez met twee goals toe en boog hij de wedstrijd om.

In de slotfase was Fiorentina heel dicht bij de gelijkmaker, vooral invaller Luka Jovic kreeg kans op kans, maar lukte het niet om te scoren. Zodoende won Inter voor de negende keer de Coppa Italia. ,,Met name in de openingsfase hadden we het lastig, vooral uiteraard door die snelle tegentreffer", zei trainer Simone Inzaghi na afloop. ,,Gelukkig wisten we ons te herstellen en ik denk dat we verdiend hebben gewonnen. Met zijn treffers was Martínez belangrijk, maar eerlijk gezegd vond ik al onze spelers belangrijk. Nu op naar Istanboel, voor de volgende finale.”